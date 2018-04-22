إيداع 7 ملايين ريال في حسابات الطلاب والطالبات بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تستعد الإدارة التعليمية بمحافظة الطائف ، إلى إيداع مبلغ يتجاوز الـ 7 ملايين ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات ، يوم غد الإثنين .

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة ، عواض الخديدي ، إن هذه المبالغ المالية التي يتم إيداعها ، تمثل المكافآت والإعانات للطلاب والطالبات من مختلف المراحل التعليمية ، والتي تتنوع ما بين دار الوتحيد وتحفيظ القرآن وتربية خاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين من البنين والبنات ، وذلك لشهر جمادي الأول من العام الهجري الحالي ، عن طريق نظام التحويلات السريعة .

وطالب ” الخديدي ” أولياء الأور والطلاب والطالبات ، بضرورة مراجعة حساباتهم البنكية ، والتحقق من تحويل المبالغ ، منوهًا على ضرورة مراجعة وحدة الصرف بإدارة الشؤون المالية للطلاب والطالبات الذين لايمتلكون حسابات بنكية .