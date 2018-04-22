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دوري المحترفين يشدد على ضرورة التزام الأندية بالمعيار المادي لاستخراج الرخصة الأسيوية

دوري المحترفين يشدد على ضرورة التزام الأندية بالمعيار المادي لاستخراج الرخصة الأسيوية
نواف السالم(صدى):

أكدت رابطة دوري المحترفين ،على ضرورة استيفاء الأندية إلى المعايير الخمسة للحصول على الرخصة الأسيوية ، والتي من أهمها المعيار المالي .

وشددت الرابطة عبر بيان لها في ” تويتر ” ، على ضرورة الالتزام بالمعيار المالي، والذي يستلزم ، سداد مقدمات عقود ورواتب اللاعبين والطاقم الفني المستحقة في يوم 30 يونيو من السنة المالية أو جدولتها بموجب اتفاق بين الطرفين .

وأوضحت أن المعيار المالي يتطلب أيضًا ، سداد رواتب العاملين والموظفين لنشاط كرة القدم ، أو جدولتها بموجب اتفاق متبادل بين الطرفين ، بالإضافة إلى ضرورة سداد القضايا الصادر بها أحكام نهائية من اللجان القضائية الرياضية محليًا أو دوليًا من نفس السنة المالية .

 


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