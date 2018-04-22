إنفوجراف.. فئات مختلفة لنظام فسح وتصنيف محتوى الأفلام السينمائية

علي القحطاني(صدى):

مؤخراً، أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عن اعتمادها نظام فسح وتصنيف المحتوى للأفلام السينمائية، التي سيتم عرضها في دور السينما بالمملكة، والذي يشمل 6 فئات.

وأوضحت الهيئة، أن كل فئة تتناسب مع العمر والمشاهد والموضوعات التي يتناولها الفيلم، على أن يتم منع الأطفال أقل من 12عاماً من مشاهدة أفلام تحتوي على بعض المشاهد التي لا تتناسب مع طبيعة سنّهم.

ووفقاً لنظام الفسح، فإنه لن يم السماح بدخول هذه الفئة إلى السينما ما لم يكونوا بصحبة شخص بالغ من ذويهم.

يذكر أن إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كانت قد أكدت أن أحد أهداف قطاع السينما هو القدرة على حماية الجمهور من المحتوى غير الملائم ودعم إنتاج الإيجابي منه.