مجاهد المنيع يقدم اعتذار لنادي الهلال
قدم مجاهد المنيع لاعب نادي الهلال اعتذار إلى إدارة النادي، عما بدر منه خلال مباراة الهلال والنصر الأخيرة بالدوري الأوليمبي، قائلًا إنه سيكون عند حسن الظن في المستقبل من حيث الأداء والمستوى وضبط النفس داخل الملعب.
وطبقت إدارة الهلال اللائحة الداخلية على مجاهد المنيع بعدما تعرض للطرد في مباراة الهلال والنصر بحصوله على البطاقة الحمراء.
فيصل[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصرف جيد ,, والمباريات احيانا ما تولد الضغط
فهد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجل الرياضي يجب ان يضبط اعصابه
ناصر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهم القادم ,, وعفا الله عن ما سلف