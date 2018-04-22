مجاهد المنيع يقدم اعتذار لنادي الهلال

ماجد محمد(صدى):

قدم مجاهد المنيع لاعب نادي الهلال اعتذار إلى إدارة النادي، عما بدر منه خلال مباراة الهلال والنصر الأخيرة بالدوري الأوليمبي، قائلًا إنه سيكون عند حسن الظن في المستقبل من حيث الأداء والمستوى وضبط النفس داخل الملعب.

وطبقت إدارة الهلال اللائحة الداخلية على مجاهد المنيع بعدما تعرض للطرد في مباراة الهلال والنصر بحصوله على البطاقة الحمراء.