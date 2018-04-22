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أرسنال يصفع ويست هام بقوة في البريميرليج

أرسنال يصفع ويست هام بقوة في البريميرليج
نواف السالم(صدى):

تمكن نادي آرسنال من تحقيق الفوز على نظيره ويست هام ، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد ، ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي .

وحافظ الفريقان على التعادل السلبي طوال الشوط الأول ، حتى افتتح أرسنال تسديد الأهداف في الدقيقة الـ 51 عن طريق ناتشو مونريال ، ليسجل آرون رامزي هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 82 ، ويلحقه ألكسندر لاكازيت بثنائية في الدقائق الـ 85 والـ 89 .

وسجل هدف الويست الوحيد ، اللاعب ماركو أرناوتوفيتش ، خلال الدقيقة الـ 64 ، ليقبع الفريق في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة ، فيما يرتفع رصيد الأرسنال إلى 57 نقطة في المركز السادس .


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