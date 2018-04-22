سيدة تفاجئ زوجها رغم مرور عامين على وفاتها

لندن(صدى):

فاجأت إمرأة بريطانية تٌدعى كاتي غرانغر ، زوجها كريس بوينتون ، بعد وفاتها بعامين بـ 27 بطاقة معايدة التي أعدتها لتٌرسل له في يوم أحتفاله بعيد ميلاده كل عام ، لتظل دائماً في قلب وعقل زوجها .

وكانت توفيت كاتي في الذكرى السنوية الـ 11 لزواجها في عام 2016، عن 34 عاما، بعد صراع مع نوع نادر من مرض السرطان، استمر 5 سنوات.

وقبل وفاتها، كتبت كيت، وهي طبيبة متخصصة في الطب المسن، 27 بطاقة عيد ميلاد لزوجها، بل ونظمت شحنات مفاجئة لزوجها، القاطن في غرب مقاطعة يوركشاير البريطانية.

ومن المقرر أن يتسلم بوينتون بطاقات معايدة من زوجته الراحلة، حتى عيد ميلاده الـ 65، وتسلم آخرها في عيد ميلاده الـ 40 الشهر الحالي ، وأشار إلى أنها دائما ما تحسن مزاجه.