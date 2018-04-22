سيدة تفاجئ زوجها رغم مرور عامين على وفاتها
فاجأت إمرأة بريطانية تٌدعى كاتي غرانغر ، زوجها كريس بوينتون ، بعد وفاتها بعامين بـ 27 بطاقة معايدة التي أعدتها لتٌرسل له في يوم أحتفاله بعيد ميلاده كل عام ، لتظل دائماً في قلب وعقل زوجها .
وكانت توفيت كاتي في الذكرى السنوية الـ 11 لزواجها في عام 2016، عن 34 عاما، بعد صراع مع نوع نادر من مرض السرطان، استمر 5 سنوات.
وقبل وفاتها، كتبت كيت، وهي طبيبة متخصصة في الطب المسن، 27 بطاقة عيد ميلاد لزوجها، بل ونظمت شحنات مفاجئة لزوجها، القاطن في غرب مقاطعة يوركشاير البريطانية.
ومن المقرر أن يتسلم بوينتون بطاقات معايدة من زوجته الراحلة، حتى عيد ميلاده الـ 65، وتسلم آخرها في عيد ميلاده الـ 40 الشهر الحالي ، وأشار إلى أنها دائما ما تحسن مزاجه.
توااافق🌼[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 2 ساعتين
فكرررررة جهنمية راااح أكتب 3447335 بطاااقة تهديد تجيه بعد موتي حتى مايفكر يتزووووج ههه😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28818 ] نشر منذ 2 ساعتين
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واحد يقول لخويه
حرمتي ماتت واحاول ابكي قدام اهلها من الصبح ماقدرت انزل ولا دمعه
وش اسوي ؟؟
قال له تخيل انها رجعت 🙈😭😭
يقولون له يومين ماسكت 😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46056 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش علينا منهم …!!
,, مانحشر انفسنا في الأمور الزوجيه ,,
توااافق[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه
واللّه حراااام
طيب اسمع هاذي
وحدة قالت لزوجها:إذا مت كيف تقدر تعيش بدوني
قالها:موتي إنتي وماعليك ههههه
تميم[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا مثل حب الأنثى إن أحبت أحبت بصدق