تغريدة قد تغرم رئيس ” النصر ” مليون ريال

طلال الغامدي(صدى):

كشف المحامي والمستشار القانوني خالد المحامدي، عن العقوبة المتوقع تطبيقها على رئيس مجلس إدارة النصر سعود آل سويلم، بعد تغريدته عن مفاوضة النادي لعدد من اللاعبين في الدوري.

وأوضح ” المحمادي ” ، أن نظام انتقالات اللاعبين أن نص على منع التفاوض مع لاعبين أو التصريح حول التفاوض معهم شكلاً ومضموناً، وكذلك منع الحديث عن التفاوض أو التلميح للاعبين سارية عقودهم مع أنديتهم.

وأشار المحامي إلى أن العقوبات ستبدأ بتوجيه إنذار خطي موجه للشخص المعني، أو غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو المنع من تسجيل لاعبين لفترتين متتاليتين.

يذكر أن ” آل سويلم ” كان قد قال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بكل صراحة ووضوح أقولها: نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، بإذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلاً ” .