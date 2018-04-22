بالفيديو.. رؤى الصبان تستجيب لمتابعيها وتنشر أغنيتها الخاصة من زفافها
استجابت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، لطلب عدد من متابعيها بنشر أغنية ” طلت رؤى ” التي تم كتابتها وغناءها بشكل خاص لها بمناسبة حفل زفافها .
وظهرت رؤى في الفيديو وهي تٌطل بالفستان الأبيض على أنغام الأغنية الخاصة بها ” طلت رؤى ” ، ما أثار ذهول المتابعين من جمالها في الفستان الأبيض ، مٌؤكدين أن كلمات الأغنية تنطبق عليها لجمالها ورقتها .
يٌشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر سلطان المجلي وغناها الفنان محمد المرزوقي .
استغفرالله99[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله تبارك الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28818 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه ههههههخههه
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9944 ] نشر منذ 1 ساعة
حلــوه ماشــاء الله .
ابواحمد[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياعذاب قلبك يابو احمد