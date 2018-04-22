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بالفيديو.. رؤى الصبان تستجيب لمتابعيها وتنشر أغنيتها الخاصة من زفافها

بالفيديو.. رؤى الصبان تستجيب لمتابعيها وتنشر أغنيتها الخاصة من زفافها
أماني الغامدي(صدى):

استجابت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، لطلب عدد من متابعيها بنشر أغنية ” طلت رؤى ” التي تم كتابتها وغناءها بشكل خاص لها بمناسبة حفل زفافها .

وظهرت رؤى في الفيديو وهي تٌطل بالفستان الأبيض على أنغام الأغنية الخاصة بها ” طلت رؤى ” ، ما أثار ذهول المتابعين من جمالها في الفستان الأبيض ، مٌؤكدين أن كلمات الأغنية تنطبق عليها لجمالها ورقتها .

يٌشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر سلطان المجلي وغناها الفنان محمد المرزوقي .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما شاء الله تبارك الله

[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 16 دقيقة

ياعذاب قلبك يابو احمد

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