بالصور.. ” نقل الباحة ” تزيل صخرة عملاقة في عقبة حزنة

محمد بن شقيه (صدى):

قامت وزارة النقل بمنطقة الباحة بإزالة إحدى الصخور الكبيرة الآيلة للسقوط في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواه بمنطقة الباحة في إجراء إحترازي حماية لمرتادي الطريق.

وبين المهندس المالكي أن إزالة هذه الصخرة الكبيرة أتى بتوجه ومتابعة من سمو أمير المنطقة مبيناً بأن العمل على إزالتها استغرق 5 ساعات تم البدء فيه صباح اليومز

يذكر أن عقبة حزنة تعتبر من الطرق ذات الجغرافية الصعبة المكونة من الصخور ويبذل فرع وزارة النقل بالباحة جهوداً كبيرة على مدار العام في العمل على مراقبتها وصيانتها.

