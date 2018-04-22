5 أسباب تفشل علاقاتك العاطفية بشريك حياتك المستقبلي

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية، قد يصيبك فشل العلاقة العاطفية بشريك حياتك المستقبلي بالإحباط بغض النظر عن عدد مرات ذلك أو المرحلة العمرية التي تمرين بها، خاصةً إذا أحببت ذلك الشخص فعلاً وتمنيت أن يشاركك أسعد لحظات حياتك.

وكشفت الخبيرة عن أسباب هذا الإخفاق في العلاقة العاطفية :

1- إقناع نفسك بعدم حاجتك لعلاقة

البشر عبيد لأفكارهم، والشيء الذي نفكر فيه ننفذه، لذا حتى لو وافقت على الارتباط أحدهم سوف تقررين الابتعاد عنه بسبب إيمانك بفكرة الاعتزاز بالعزوبية.

وخلال أي موعد، سوف تحرصين على إظهار عدم اهتمامك بالعلاقات؛ ما ينهي علاقتك قبل بدايتها.

2- اصطياد العيوب

إذا كنتِ من النوع الذي يبحث عن أي أخطاء في المقابلة، من الصعب أن تكتمل علاقتك بأي شخص.

اعلمي أن أي شخص به عيوب لأننا بشر. وحال عثورك على شخص ممتاز يستمتع بصحبتك ويعبر لك عن احترامه لكِ، حاولي التغاضي عن بعض أوجه القصور.

3- عدم المتابعة

لا تمتنعي عن مقابلة ذلك الشخص الذي أعجبت به مرة ثانية، فمن المحتمل أن تنضج علاقتكما بمرور الوقت، ولا تتجاهلي أيضًا مراسلة الشريك المحتمل والاتصال به بعد الموعد الغرامي الأول.

4- مشكلة عدم الالتزام

من أكثر الأسباب وضوحًا لفشل العلاقات العاطفية، وسوف تجدين نفسك في تلك الحالة تختلقين الأعذار لتجنب التواصل مع الشخص الذي يريد الارتباط بك. لذا عليكِ التمسك باستمرارية العلاقة إذا بدأتيها بموعد غرامي.

5- لا تعتنين بنفسك

إذا كانت تراودك شكوك بشأن ما تريدينه، من المرجح ألا ينتهي بك المطاف مع شخص يحبك بالقدر الكافي. وتأكدي أن عدم احترام الآخرين، لن يساعدك على الإرتباط بشخص يمنحك حبه واحترامه. وابدئي من الآن بإعداد قائمة بالصفات التي تريدينها في فارس أحلامك؛ كي تبدئي بتطبيقها على نفسك أولاً.