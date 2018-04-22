” الجوازات ” توضح شروط تسجيل بلاغ بتغيب العمالة المنزلية إلكترونيًا

علي القحطاني (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات ، عن تقديمها لخدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ، للعمالة المنزلية ، والتي يتم تنفيذها إلكترونيًا عن طريق الخدمات التي تقدمها منصة ” أبشر ” .

وأشارت مديرية الجوازات ، إلى أن هناك شروطًا للاستفادة من هذه الخدمة ، والتي تتمثل في أن تكون هوية مقيم للعامل سارية المفعول ، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل عامل، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل .

وأوضحت الجوازات ، أن المدة المقررة التي يمكن من خلالها أن يلغي صاحب العمل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية هو 15 يومًا فقط من تاريخ البلاغ ، لافتة إلى أنه عند تجاوز البلاغ لهذه المدة فلا يمكن إلغاؤه نهائيًا ، ويتم تحويل المقيم للمراقبة ويرحل ويتم منعه من دخول المملكة .