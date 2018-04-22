بالفيديو.. اختيار 8 مواهب في اختتام المرحلة الأولى من ” تجارب WWE السعودية “

ماجد محمد(صدى):

أكدت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد، على اختتام المرحلة الأولى من ” تجارب WWE السعودية ” بجدة، بترشيح أفضل ثماني مواهب في المصارعة الحرة.

ويذكر أن فعاليات ” تجارب WWE السعودية ” انطلقت الأربعاء الماضي، على هامش تحضيرات استضافة المملكة حصريًا لبطولة ” رويال رومبل ” لمدة 10 سنوات قادمة.

وحضر المصارع الأمريكي الشهير ” تريبل إتش ” تجارب الأداء، بعدما وصل المملكة للمشاركة في عروض ” رويال رامبل ” المزمعة 27 إبريل الجاري، وقام بالسلام على المدربين المختصين والموهوبين.