بالصور.. عاصفة رملية شديدة تحيل نهار رفحاء إلى ليل معتم
اجتاحت محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، عاصفة رملية أحالت نهارها إلى ليل معتم من شدتها.
وكانت هيئة الأرصاد، قد أعلنت أنه من المتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم في الساعة، وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملك ، تشتمل على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية .
فيصل[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يستر
فهد[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يسترها وتعدي على خير