بالصور.. إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بجدة

نايف السالم(صدى):

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة في حادث تصادم شرق كبري الملك عبدالله بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، تلقت مساء اليوم، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق شرق كبري الملك عبدالله، ونتج عنه 6 إصابات.

وأضاف أنه فور تلقّي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997، هرعت 3 فرق إسعافية، والقائد الميداني محمد الشريف، إلى موقع الحادث، حيث تبيَّن وجود 6 إصابات، متفاوتت الإصابة.

وقال أبو زيد: قُدِّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل 6 من المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى مستشفى شرق جدة.

