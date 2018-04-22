بالصور.. تكثيف الرقابة الصحية على منشآت وسط الدمام استعدادا للشهر الكريم

نايف السالم(صدى):

كثفت بلدية وسط الدمام، اليوم الأحد، الرقابة الصحية على المنشآت والمستودعات المتعلقة بالغذاء، ومراكز بيع المواد الغذائية بالجملة، وذلك للتأكد من صلاحية إنتاجها ومدى ملائمتها للإستخدام الآدمي.

جاء ذلك في إطار استعدادات البلدية لشهر رمضان الكريم، وذلك وفقًا لما أكدته البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وعلى جانب آخر، عرضت البلدية عدد من الصور على حسابها بـ ” تويتر ” ، ترصد فيها جانبًا من الأعمال اليومية لإدارة النظافة، حيث وثقت الصور عملية رفع المخلفات الصلبة من الأثاث المنزلي، لعدد من الأحياء السكنية بالمنطقة.