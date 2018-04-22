إعلاميون يزورون مركز الخدمات الطبية وكلية الطب بجامعة بيشة

سياف الشهراني(صدى):

زار عدد من إعلاميي محافظة بيشة يوم الأحد 6 شعبان 1439هـ مركز الخدمات الطبية بجامعة بيشة والذي افتتحه معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي الأسبوع الماضي ويخدم منسوبي ومنسوبات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب.

وكان في استقبال الإعلاميين فور وصولهم عميد كلية الطب الدكتور عبدالله الشهراني، والمشرف على مركز الخدمات الطبية الدكتور مهند العمري، ووكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور مفرح الحارثي، والمشرف العام على المركز الإعلامي الأستاذ سعد الشمراني.

واطلع الاعلاميون على محتويات ومكونات مركز الخدمات الطبية والذي تطمح الجامعة لأن يكون نواة لإنشاء مستشفى جامعي في المستقبل، مستمعين إلى شرح من قبل العاملين بالأقسام والعيادات المختلفة بالمركز، شمل ذلك قسم الاستقبال والسجلات الصحية، وعيادات الفرز والطوارئ والملاحظة، وعيادة الأسنان، والعيادات العامة، وعيادة الأطفال، وعيادة النساء ورعاية الأمومة بالإضافة إلى أقسام الأشعة والمختبر والصيدلية. عقب ذلك زاروا كلية الطب وشاهدوا التجهيزات المتقدمة التي تحظى بها معامل الكلية وأقسامها.

وأشاد الإعلاميون بما شاهدوه من خدمات وإمكانيات تحظى بها جامعة بيشة تؤهلها لكي تكون من ضمن الجامعات المتقدمة على مستوى المملكة رغم حداثة نشأتها. شاكرين إدارة الجامعة على إتاحة هذه الفرصة لهم.