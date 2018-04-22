بالصور.. أمير الشمالية يلتقي وزير الخدمة المدنية

سعيد العجل(صدى):

‏‎التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وذلك في مكتب معاليه بمقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدينة الأستاذ عبدالله بن علي الملفي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين الوزاره وإمارة منطقة الحدود الشمالية وسبل دعم توجهات سمو أمير المنطقه التنموية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعده بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله – وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني2020 .