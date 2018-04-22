في واقعة غريبة.. أسرة تعرض نفسها ” للبيع “

مليكة فؤاد(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، عرضت أسرة مغربية مكونة من ” أب وأم وطفليهما ” نفسها للبيع، وذلك محاولة منها للهروب من الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها.

حيث نظمت الأسرة وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بني ملال بالمغرب، رفعت خلالها لافتة كُتب عليها: ” أسرة للبيع.. زوج وزوجة وطفل وطفلة ” .

جاء ذلك بعد أن استأجرت الأسرة محلًا ” كشك ” من البلدية قبل 15 عامًا، بقيمة 3 آلاف درهم مغربي، أي ما يعادل حوالي 1223 ريال سعودي، ومع مرض الزوجة وتأزم الوضع المادي للأسرة، نتيجة التزامات العلاج الخاصة بها.

وعليه، تأخرت الأسرة في سداد المستحقات، الأمر الذي دفع البلدية لنزع المحل ” الكشك ” منها، وجعلها تقوم بعرض نفسها ” للبيع ” ، احتجاجًا على ذلك.