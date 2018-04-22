في واقعة غريبة.. أسرة تعرض نفسها ” للبيع “
في واقعة غريبة من نوعها، عرضت أسرة مغربية مكونة من ” أب وأم وطفليهما ” نفسها للبيع، وذلك محاولة منها للهروب من الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها.
حيث نظمت الأسرة وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بني ملال بالمغرب، رفعت خلالها لافتة كُتب عليها: ” أسرة للبيع.. زوج وزوجة وطفل وطفلة ” .
جاء ذلك بعد أن استأجرت الأسرة محلًا ” كشك ” من البلدية قبل 15 عامًا، بقيمة 3 آلاف درهم مغربي، أي ما يعادل حوالي 1223 ريال سعودي، ومع مرض الزوجة وتأزم الوضع المادي للأسرة، نتيجة التزامات العلاج الخاصة بها.
وعليه، تأخرت الأسرة في سداد المستحقات، الأمر الذي دفع البلدية لنزع المحل ” الكشك ” منها، وجعلها تقوم بعرض نفسها ” للبيع ” ، احتجاجًا على ذلك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 34 دقيقة
لامعروضه ولاشي
هذي حركات أمام الأعلام
ولتأجيج الرأي العام
لاأقل ولاأكثر😐
تميم[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 32 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 32 دقيقة
الي بيعرض نفسه للبيع فعلآ
يروح المستشفيات
يشلحونه قطعه قطعه
كلو على عين
الين مايطلع هيكل عظمي
أما لوحات وتصوير وشوفوني
ماشوفوني
خرااااااابيط🤗🤗
لاتسألني لن أجيب[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 29 دقيقة
بيع نفسك أنت وزوجتك القرار بيدكم لكن الأولاد وش ذنبهم
روحوا المستشفى يساوووكم قطع غيااار حتى تنفعوا المجتمع🙁
حسنين[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 دقيقة
أسأل الله ان لا يأخذنا برد سفهائنا وتعليقاتهم