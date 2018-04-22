بعد واقعة المقاتلات القطرية.. أمجد طه يوجه رسالة للمحايدين في أزمة الدوحة

فهد السالم(صدى):

علق الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الأحد،على تهديد المقاتلات القطرية لطائرة إماراتية للمرة الثالثة خلال فترة قصيرة، منذ اندلاع أزمة الدوحة الأخيرة.

ووجه ” طه ” رسالة للمحايدون في الأزمة، قائلًا : ” : في تهديد لأمن الخليج والمدنين..أقتربت مقاتلات قطرية بطيارين اتراك من طائرة مدنية للإمارات ،عليها 86 راكباً أثناء عبورها اجواء تديرها البحرين “.

وتابع: ” مقاتلات نظام قطر، قلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم تاركة ثواني قليلة قبل الإصطدام “.

يجدر الإشارة إلى أن هيئة الطيران المدني الإماراتية صحرت بأنها ستتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي، حيث إن تكرار تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.

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