منتخب مصر يواجه تهديد جديد بعد إصابة لاعبه في البريميرليج

ماجد محمد(صدى):

يواصل المنتخب المصري في التعرض للصدمات بعد سقوط حارس مرماه إثر إصابته بالرباط الصليبي؛ حيث لم يمر الكثير حتى تعرض لاعبه في الدوري الإنجليزي للإصابة.

وتعرض محمد النني لاعب منتخب الفراعنة والإرسنال الإنجليزي؛ إلى إصابة قوية في الكاحل؛ خلال مباراة، اليوم الأحد، أمام وست هام؛ حيث تسبب مارك نوبل فى إصابة الننى بعد تدخل عنيف على قدمه أمام منطقة الجزاء.

يجدر الإشارة إلى أن إصابة النني هي ذاتها التي تعرض لها نيمار لاعب سان جيرمان فى فبراير الماضى ولم يُعالج منها حتى الآن، مما يعنى أن اللاعب المصرى قد يغيب عن كأس العالم.