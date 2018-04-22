الهلال يفاضل بين إيطاليا والنمسا لإقامة معسكره الخارجي

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي الهلال للموسم الرياضي الجديد من خلال إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ حيث تفاضل الإدارة برئاسة سامي الجابر بين النمسا وإيطاليا لإقامة المعسكر الذي ينطلق يوليو القادم.

وفي السياق نفسه، أنهت إدارة النادي إجرءات استخراج تأشيرات السفر إلى أوروبا عن طريق السفارة الإيطالية، بينما لم تحدد حتى الآن مكان احتضان المعسكر.

ومن الجدير بالذكر، إنه يستكمل نادي الهلال تدريبات الفريق بعد إجازة نهاية الموسم التي منحها للاعبين، وذلك في ثالث يوم من أيام شهر رمضان.