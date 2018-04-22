” العيسى ” يشيد بالمعلمين والمعلمات في المملكة.. ويؤكد: إجازتهم طويلة
أشاد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الأحد، بالمعلمين والمعلمات في المملكة، مؤكدًا أنهم رسل التغيير والتطوير ومربيين الأجيال القادمة التي سوف ترتقي بالمملكة.
وأعلن ” العيسى ” أن الوزارة ستطلق مجموعة من البرامج التدريبية للمعلمين خلال فصل الصيف، حيث ستكون اختيارية للمعلمين والمعلمات بحوافز متنوعة، قائلًا ” كما نعرف الإجازة الصيفية إجازة طويلة، وسنطلق إن شاء الله مجموعة من البرامج التي ستنفذ خلال فصل الصيف، وستكون اختيارية للمعلمين والمعلمات بحوافز متنوعة “.
كما أشار إلى رصد أكثر من 400 برنامج تدريبي سيعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، وتستهدف المعلمين والمعلمات في كل التخصصات، مردفًا “هناك مجموعة من البرامج التي سنعلن عنها في المرحلة القادمة، ولدينا طموح كبير في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المناسبة لزملائنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات “.
وأضاف ” لدينا برنامج أيضًا سنطلقه إن شاء الله قبل بدء الدراسة العام القادم، وهو برنامج ” ملتقى المعلمين الدولي “، والذي سيستضيف أكثر من 100 معلم دولي يشاركون زملاءنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات في ورش عمل لمدة 3 أيام؛ لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والتطورات التي تحصل على المستوى الدولي في هذا الجانب “.
وجاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم أثناء رعايته فعاليات الملتقى العلمي الأول للتطوير المهني التعليمي، والذي يمتد لـ3 أيام بقاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مبنى وزارة التعليم بالمعذر في الرياض، بمشاركة مجموعة من بيوت الخبرة العالمية والمحلية.
طلال[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش مركزين هيك مع المعلمين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 1 ساعة
عسه يا عسه وش بلا على المدرسين وكنهم ما كلين عشاك يا عسه ….
الواقع[ عدد التعليقات: 6072 ] نشر منذ 1 ساعة
معالي الوزير لابد من فهم انك سوف توفر على الدولة مبالغ التشغيل والصيانة في فصل الصيف وكذلك يجب أن تعلم أن هناك دخل كبير للدولة من السياحة وتنشيط جميع مناطق المملكة العربية السعودية لذلك نرجوا منك عدم إلغاء إجازات الإداريين فهم أيضا داعم كبير للسياحة
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 23 دقيقة
.. المواري ما هيب طيبه يالمعلمين وزيركم ما هو راضي عنكم الله يعينكم ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 7 دقائق
لا اليوم الوزير رايق ماشاءالله
ومبسوط
جعلها دوم يارب
بس يخوفي تقلب عليهم بكرة
كاالعادة🤣🤣🤣🤣🤣