” العيسى ” يشيد بالمعلمين والمعلمات في المملكة.. ويؤكد: إجازتهم طويلة

علي القحطاني(صدى):

أشاد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الأحد، بالمعلمين والمعلمات في المملكة، مؤكدًا أنهم رسل التغيير والتطوير ومربيين الأجيال القادمة التي سوف ترتقي بالمملكة.

وأعلن ” العيسى ” أن الوزارة ستطلق مجموعة من البرامج التدريبية للمعلمين خلال فصل الصيف، حيث ستكون اختيارية للمعلمين والمعلمات بحوافز متنوعة، قائلًا ” كما نعرف الإجازة الصيفية إجازة طويلة، وسنطلق إن شاء الله مجموعة من البرامج التي ستنفذ خلال فصل الصيف، وستكون اختيارية للمعلمين والمعلمات بحوافز متنوعة “.

كما أشار إلى رصد أكثر من 400 برنامج تدريبي سيعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، وتستهدف المعلمين والمعلمات في كل التخصصات، مردفًا “هناك مجموعة من البرامج التي سنعلن عنها في المرحلة القادمة، ولدينا طموح كبير في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المناسبة لزملائنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات “.

وأضاف ” لدينا برنامج أيضًا سنطلقه إن شاء الله قبل بدء الدراسة العام القادم، وهو برنامج ” ملتقى المعلمين الدولي “، والذي سيستضيف أكثر من 100 معلم دولي يشاركون زملاءنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات في ورش عمل لمدة 3 أيام؛ لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والتطورات التي تحصل على المستوى الدولي في هذا الجانب “.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم أثناء رعايته فعاليات الملتقى العلمي الأول للتطوير المهني التعليمي، والذي يمتد لـ3 أيام بقاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مبنى وزارة التعليم بالمعذر في الرياض، بمشاركة مجموعة من بيوت الخبرة العالمية والمحلية.