بالصور.. ” فيراري وماكلارين وكيا ” الأفضل تصميما في جوائز Red Dot

عادل الحربي(صدى):

اختارت اللجنة المنظمة لـ Red Dot ، لجوائز المنافسات السنوية السيارات الفائزة بجوائز عام 2018 وشملت فيراري بورتوفينو وماكلارين 720S وكيا ستينجر.

ولكن هذه السيارات لم تكن السيارات الأكثر تميزاً فقط بل كانت هناك سيارات أخرى لفتت الانتباه حيث فاز كيا بجوائز اضافية على سياراتها بيكانتو وستونيك وفازت فيراري بجائز اضافية لموديلي 812 Superfast وFXX K Evo. كما تم تكريم BMW على موديل الفئة السادسة GT وX2 وi3 وهيونداي لموديلي كونا ونيسكو FCEV وفولكس فاجن مع موديلي T-Roc وبولو.

كما تم تكريم سكودا كاروك وسيات آرونا وألفاروميو جوليا ونيسان ليف وفولفو XC40 . وكانت جوائز 2018 مميزة لشركة كيا فهي لم تحصل فقط على جائزتين ولكن سيارتها كيا ستينجر وضعت على وجه المقارنة مع السيارات الفائقة التي يتجاوز سعرها المليون دولار .