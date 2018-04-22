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  3. بالفيديو.. طبيب يكتشف إصابة مودل روز بمرض خطير والأخيرة ترفض العلاج

بالفيديو.. طبيب يكتشف إصابة مودل روز بمرض خطير والأخيرة ترفض العلاج

بالفيديو.. طبيب يكتشف إصابة مودل روز بمرض خطير والأخيرة ترفض العلاج
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفاشونيستا السعودية مودل روز ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه عن إصابتها بمرض خطير يصيبها بالصداع المستمر ، مٌشيره إلى عدم تقبلها للعلاج .

وقالت مودل روز في الفيديو ” للأسف الشديد كان أمس أكتر يوم جميل ، لكن ما قدرت أكمله من الصداع كان صداع فظيع مستمر .. وأول ما رجعت من بره ما قدرت أنام من الصداع ” .

وتابعت مودل روز ” أنا دايم يجيني صداع قولت يمكن ضغط .. بس روحت سويت آشعة الدكتور قال لي ” في عرق في راسي ضيق ولازم يضربوا فيها إبر كورتيزون ” ، لكن أنا رفضت ” .

وأضافت ” ما بقدر أحط إبر كورتيزون وبراسي مستحيل ما اقدر أجازف .. راح أكون لدكتور تاني أشوف المشكلة .. أنا حزينة ” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 16 دقيقة

الحقي توبي قبل يفوتك القطار

[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 6 دقائق

ما بك غير انسداد بشرايين المحنة الموصله للمخ… والعلاج عند الطبيب الشعبي نجر يسلكك بالحلال..

[ عدد التعليقات: 28802 ] نشر منذ 3 دقائق

معناته عندها ورم خبيث فاالرأس
هذا إذا كان صدق
لأني أتوقع أنها دعاية من دعايات روز
لكسب بعض الود والأهتمام
وقد تكون تخطط على جني تبرعات.فأنتبهوا
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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