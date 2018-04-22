بالفيديو.. طبيب يكتشف إصابة مودل روز بمرض خطير والأخيرة ترفض العلاج

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفاشونيستا السعودية مودل روز ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه عن إصابتها بمرض خطير يصيبها بالصداع المستمر ، مٌشيره إلى عدم تقبلها للعلاج .

وقالت مودل روز في الفيديو ” للأسف الشديد كان أمس أكتر يوم جميل ، لكن ما قدرت أكمله من الصداع كان صداع فظيع مستمر .. وأول ما رجعت من بره ما قدرت أنام من الصداع ” .

وتابعت مودل روز ” أنا دايم يجيني صداع قولت يمكن ضغط .. بس روحت سويت آشعة الدكتور قال لي ” في عرق في راسي ضيق ولازم يضربوا فيها إبر كورتيزون ” ، لكن أنا رفضت ” .

وأضافت ” ما بقدر أحط إبر كورتيزون وبراسي مستحيل ما اقدر أجازف .. راح أكون لدكتور تاني أشوف المشكلة .. أنا حزينة ” .