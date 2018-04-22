بالفيديو.. طبيب يكتشف إصابة مودل روز بمرض خطير والأخيرة ترفض العلاج
شاركت الفاشونيستا السعودية مودل روز ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه عن إصابتها بمرض خطير يصيبها بالصداع المستمر ، مٌشيره إلى عدم تقبلها للعلاج .
وقالت مودل روز في الفيديو ” للأسف الشديد كان أمس أكتر يوم جميل ، لكن ما قدرت أكمله من الصداع كان صداع فظيع مستمر .. وأول ما رجعت من بره ما قدرت أنام من الصداع ” .
وتابعت مودل روز ” أنا دايم يجيني صداع قولت يمكن ضغط .. بس روحت سويت آشعة الدكتور قال لي ” في عرق في راسي ضيق ولازم يضربوا فيها إبر كورتيزون ” ، لكن أنا رفضت ” .
وأضافت ” ما بقدر أحط إبر كورتيزون وبراسي مستحيل ما اقدر أجازف .. راح أكون لدكتور تاني أشوف المشكلة .. أنا حزينة ” .
عنقليزي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 16 دقيقة
الحقي توبي قبل يفوتك القطار
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 6 دقائق
ما بك غير انسداد بشرايين المحنة الموصله للمخ… والعلاج عند الطبيب الشعبي نجر يسلكك بالحلال..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28802 ] نشر منذ 3 دقائق
معناته عندها ورم خبيث فاالرأس
هذا إذا كان صدق
لأني أتوقع أنها دعاية من دعايات روز
لكسب بعض الود والأهتمام
وقد تكون تخطط على جني تبرعات.فأنتبهوا
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣