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المملكة قلب الإسلام.. فلبيني يعلن إسلامه بعد توقيفه في قضية تزوير

المملكة قلب الإسلام.. فلبيني يعلن إسلامه بعد توقيفه في قضية تزوير
تركي السالم(صدى):

أقدم وافد فلبيني موقوف بشرطة محافظة بيش على ذمة قضية تزوير، على طلب غير متوقع من الشرطة أثناء التعقيب على الموقوفين ومعرفة طلباتهم وشكواهم.

وفاجأ الوافد الفلبيني الشرطة برغبته في اعتناق الإسلام برضا تام وقناعة خالصة، وهو ما تفاعلت معه الجهات الأمنية بشرطة بيش بأقصى بسرعة، حيث حضر أحد الدعاة وعرف الوافد بالإسلام وطريقة اعتناقه.

وغير الوافد اسمه إلى ” عبدالله ” بعد نطق الشهادتين وسط تكبيرات الحاضرين في هذا الوقت، مهنيئين إياه على اعتناقه الدين الإسلامي المتسامح وإصراره على هذا القرار بالرغم من توقيفه.

و أوضح الوافد أن سماحة الإسلام وما حظي به من تعامل حسن هي السبب الرئيسي لاعتناقه الدين الإسلامي، حيث ترسخ ذلك في ذهنه، وأعجب بهذه السلوكيات الراقية ليتخذ قراره بدخول الإسلام دون تردُّد.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 35 دقيقة

القرني هههههههه
مولود بالربيع أنت والله تموت من الضحك

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 26 دقيقة

هههههه
أي واحد مو مسلم لبسوه قضية حتى يشهر إسلامه

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