المملكة قلب الإسلام.. فلبيني يعلن إسلامه بعد توقيفه في قضية تزوير
أقدم وافد فلبيني موقوف بشرطة محافظة بيش على ذمة قضية تزوير، على طلب غير متوقع من الشرطة أثناء التعقيب على الموقوفين ومعرفة طلباتهم وشكواهم.
وفاجأ الوافد الفلبيني الشرطة برغبته في اعتناق الإسلام برضا تام وقناعة خالصة، وهو ما تفاعلت معه الجهات الأمنية بشرطة بيش بأقصى بسرعة، حيث حضر أحد الدعاة وعرف الوافد بالإسلام وطريقة اعتناقه.
وغير الوافد اسمه إلى ” عبدالله ” بعد نطق الشهادتين وسط تكبيرات الحاضرين في هذا الوقت، مهنيئين إياه على اعتناقه الدين الإسلامي المتسامح وإصراره على هذا القرار بالرغم من توقيفه.
و أوضح الوافد أن سماحة الإسلام وما حظي به من تعامل حسن هي السبب الرئيسي لاعتناقه الدين الإسلامي، حيث ترسخ ذلك في ذهنه، وأعجب بهذه السلوكيات الراقية ليتخذ قراره بدخول الإسلام دون تردُّد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 45 دقيقة
هم كذا دائمآ
لاشاف نفسه توهق ولا أنسجن
قال أشهدو أن لاإله الا الله
لكن لنا الظاهر
ولا فاالحقيقة ماأسلم الا بعد ماأنقفط🤣🤣🤣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 38 دقيقة
حتى البنقال والهنود
يوم يمسكونهم فقضايا قمار وشراب
وبلاوي
وركبوهم فاالباص
قلبوها أستغفار وتسبيح وتلاوة قرآن😨
لاتسألني لن أجيب[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 35 دقيقة
القرني هههههههه
مولود بالربيع أنت والله تموت من الضحك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 30 دقيقة
والله أتكلم جد
حتى شكله مايطمن
هيا طلعوه عفو
وراقبوه
والله مايخلي كلب فاالوادي
يقلقلها ومفطحات
كل ابوها😠
لاتسألني لن أجيب[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههه
أي واحد مو مسلم لبسوه قضية حتى يشهر إسلامه