كلوب: محمد صلاح فقط من سيجعل التاريخ يتذكرني
أشار مدرب ليفربول يورغن كلوب، إلى أنه في حالة أن تذكره التاريخ؛ سيكون النجم محمد صلاح هو السبب في ذلك.
وأوضح: ” التاريخ سيذكرني بسبب ضم محمد صلاح إلى الفريق، في صفقة قدرت بما يقارب 42 مليون يورو من روما الإيطالي “.
يجدر الإشارة إلى أن صلاح 41 هدفاً مع ليفربول في جميع المسابقات حتى الآن خلال الموسم الجاري.
ابو لما[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 9 دقائق
مافي فرق بينه وبين لعيبتنا اللي احترفو باسبانيا الا ان لعيبتنا مايعرفو يلعبو وصلاح فنااان..
سهر وتتن وعقود بالملايين بالمقابل لاعب ملتزم بكل شي ونموذج لمن يجمع الدين والخلق والفن.