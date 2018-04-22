كلوب: محمد صلاح فقط من سيجعل التاريخ يتذكرني

نواف السالم(صدى):

أشار مدرب ليفربول يورغن كلوب، إلى أنه في حالة أن تذكره التاريخ؛ سيكون النجم محمد صلاح هو السبب في ذلك.

وأوضح: ” التاريخ سيذكرني بسبب ضم محمد صلاح إلى الفريق، في صفقة قدرت بما يقارب 42 مليون يورو من روما الإيطالي “.

يجدر الإشارة إلى أن صلاح 41 هدفاً مع ليفربول في جميع المسابقات حتى الآن خلال الموسم الجاري.