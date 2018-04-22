دراسة بريطانية تكشف سبب حدوث الخيانة الزوجية

لندن(صدى):

كشفت دراسة حديثة نشرها مركز ” فوركتيب ” المختص بتعليم النساء ببريطانيا ، أن نحو 30.9% من النساء يقمن بخيانة شريكهن في حين تزيد هذه النسبة إلى 40.4% بين الرجال.

واستندت الدراسة على استطلاعين شمل الأول أكثر من 1000 رجل وامرأة، والذي بيّن أيضاً، أن الخيانة تشمل أشخاصاً مقربين أكثر من الغرباء.

وأشارت الدراسة ، إلى أن أعراض الخيانة الزوجية تشمل عادة: تشتت الانتباه والجلوس في غرفة أخرى بعيداً عن الشريك، وانخفاض مرات ممارسة العلاقة الحميمة.

وأظهر استطلاع آخر للمركز شمل أكثر من 5000 شخص أن أقل من نصف هؤلاء ارتكبوا الخيانة الزوجية مع أشخاص لا يعرفوهم. وفي حين فضَّل الآخرون أشخاصاً مقربون، مثل الأصدقاء، أو زملاء في العمل، أو حتى جيران.

وبيَّن الاستطلاع أن نحو 22.4% منهم تورطوا بالخيانة مع زملاء عمل في حين كشف 23.8% منهم أنهم قاموا بالخيانة مع أقرب أصدقائهم واعترف 3.9% من هؤلاء بأنهم خانوا شركاءهم مع أحد أفراد الأسرة.