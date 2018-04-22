دراسة بريطانية تكشف سبب حدوث الخيانة الزوجية
كشفت دراسة حديثة نشرها مركز ” فوركتيب ” المختص بتعليم النساء ببريطانيا ، أن نحو 30.9% من النساء يقمن بخيانة شريكهن في حين تزيد هذه النسبة إلى 40.4% بين الرجال.
واستندت الدراسة على استطلاعين شمل الأول أكثر من 1000 رجل وامرأة، والذي بيّن أيضاً، أن الخيانة تشمل أشخاصاً مقربين أكثر من الغرباء.
وأشارت الدراسة ، إلى أن أعراض الخيانة الزوجية تشمل عادة: تشتت الانتباه والجلوس في غرفة أخرى بعيداً عن الشريك، وانخفاض مرات ممارسة العلاقة الحميمة.
وأظهر استطلاع آخر للمركز شمل أكثر من 5000 شخص أن أقل من نصف هؤلاء ارتكبوا الخيانة الزوجية مع أشخاص لا يعرفوهم. وفي حين فضَّل الآخرون أشخاصاً مقربون، مثل الأصدقاء، أو زملاء في العمل، أو حتى جيران.
وبيَّن الاستطلاع أن نحو 22.4% منهم تورطوا بالخيانة مع زملاء عمل في حين كشف 23.8% منهم أنهم قاموا بالخيانة مع أقرب أصدقائهم واعترف 3.9% من هؤلاء بأنهم خانوا شركاءهم مع أحد أفراد الأسرة.
خديجه[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميع الرجال هكذا خلقه الله
طلال[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينكدون علي الرجال ويقولون إن العيب بهم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8494 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا☺
لاتسألني لن أجيب😏😏[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 ساعة
الخيانة بشتى أنواعها لاترقى للمناقشة…فهي فعل دنيئ من شخص دنيئ…خنزير بملامح إنساااان سواااء ذكر أو أنثى خيانة زوجية أو خياانة وطن
ومثل ماقالت الأخت
جنوبية قحطانية الله لايبلانا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 47 دقيقة
ودي أتكلم عن شي صاير معي أنا شخصيآ
يعني شقول
أحداث قووووويه
لكن من الأفضل الأحتفاظ بها في طيييات الكتمان
لكن الدراسة هذي فعلآ
صحيحة100%
وأنا دايم أقولها
ياأزواج
أهتموا بزوجاتكم أكثر
الحنان لانقص عند الأنثى فهذي مشكلة
أهتموا أو غيركم سيفعل😐
لاتسألني لن أجيب😏😏[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 38 دقيقة
القرني
نصيحة راااائعة مع أني لاأحب الإبتزاز إفعل أو أفعل
المصااااارحة مناسبة جدااا إمساك بمعروف تسريح بإحساااان
الخاين يغضب ربه قبل ما يغضب عبده
ويخون دينه قبل ما يخون المؤمنين
الله يستر على المسلمين في بقاااع الدنيا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا بس ردآ على التعليق رقم1
الي يقول جميع الرجال كذا
بغيت أتكلم وباالتفصيل
أنا شاب والله معطيني أشياء جميلة
وممتعني باالصحة والعافية
وعايش وعارف الوضع
ومثلي كثير
والله ياأغلب الرجاجييل أنهم أوفى من الوفى نفسه
لكن هبال بعض الزوجات
شكااااكه الين ماتموت
ليش متعطر ووين رايح ومن وين جاي
وليش ماترد على الجوال
ومحاضر وتحقيق
كنك فقونتنامو
تخلي الزوج يخونها غصب🤔