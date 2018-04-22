” الإشاعات ” تكشف حقيقة ازدحام وسوء تنظيم الحضور للسينما

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الأحد، حقيقة الفيديو المتداول عن ازدحام وسوء تنظيم أثناء حضور العرض الأول للسينما في المملكة.

وأكدت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن الفيديو غير صحيح ولا يرتبط بالسينما، وإنما الفيديو الحقيق أثناء افتتاح أحد محلات الأدوات المنزلية بمنطقة الباحة.

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ازدحام شديد وسوء تنظيم مدعيين أن الفيديو تم تصويره في أول يوم لافتتاح السينما في المملكة.

اقرأ أيضًا: