طبيبة تنتقم من زوجها لتحرشه بخادمتها

دبي(صدى):

انتقمت طبيبة آسيوية مقيمة في دٌبي الانتقام من زوجها الآسيوي عقب اكتشافها تحرشه بالخادمة اثناء غيابها عن المنزل ، حيث اقتادها إلى غرفة نومها وهتك عرضها بالإكراه .

فعقب أن اكتشفت الطبيبة ما وقع من زوجها مع الخادمة ، تقدمت ببلاغ للشرطة في دبي تتهم زوجها بالتحرش بالخادمة مستغلاً عدم وجودها بالمنزل هي وأطفالها .

وبسؤال الخادمة ، أكدت ، إنها كانت تعمل بمنزل مخدومها منذ شهر أبريل من العام الماضي، وأثناء وجودها في المطبخ بمفردها استغل الزوج خلو المنزل من زوجته وأطفاله، وأمسكها من يدها وسحبها إلى غرفة نومها القريبة من المطبخ، وجردها من ملابسها، فحاولت مقاومته إلا أنه دفعها ثم تحرش بها بطريقة ظاهرية، ثم غادر الغرفة بعد انتهائه دون أن ينطق بكلمة واحدة.

على الفور انتقلت قوة من شرطة دبي وتم ضبط الطبيب من مكان عمله ، وبعرض القضية على النيابة العامة تمت إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك عرض بالإكراه.