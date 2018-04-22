القبض على المدعي العام السابق لطهران

طهران(صدى):

كشفت مصادر، عن اعتقال المدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي، صباح اليوم الأحد، في إحدى مدن محافظة مازندران شمالي إيران.

وأكدت مصادر أن سعيد مرتضوي، والذي عمل مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة الضمان الاجتماعي فى عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، تم نقله إلى معتقل افين في طهران.

ومن الجدير بالذكر، إنه حُكم على ” مرتضوي ” ، في وقت سابق، بالسجن لمدة عامين؛ وذلك بسبب تورطه فى مقتل أحد المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2010 وفاز فيها محمود أحمدي نجاد.