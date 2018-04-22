” الوهيبي ” يشدد على زيادة فرص التعلم وتحسين مستوى التحصيل في ” الأسبوع الحيّ “

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، على جميع مديري المكاتب وقادة المدارس، بدعم تحصيل الطلاب والتأكد من تحقيقهم للأهداف التعليمية في كل مادة دراسية، وزيادة فرص التعلم لتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وتجويد المخرجات التعليمية، وذلك من خلال الأسبوع النشط ” الحيّ ” .

وأكّد المدير العام على استمرار الدوام المدرسي وفق التوقيت الزمني المعتاد طوال العام، سواء في الدخول أو الخروج، واستمرار المعلمين بتفعيل الدروس بشكل فاعل، ومتابعة ذلك من المشرفين التربويين، مع التأكيد على الطلاب وأولياء أمورهم بحضور الطلاب في جميع أيام الدراسة، ومتابعة ذلك يوميًا.

وطالب ” الوهيبي ” مديري المكاتب وقادة المدارس بتوثيق بيانات حضور الطلاب وغيابهم في برنامج نور، وتنفيذ الاختبارات الشفهية والتحريرية والعملية في كل المقررات خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الـ 15 للتأكد من تحقيق الطلاب للأهداف التعليمية، وتنفيذ الخطط لمعالجة ضعف الطلاب في مختلف المواد، داعيًا إلى تضمين الجدول الدراسي المعتاد ساعة على الأقل لممارسة النشاط الحُرّ تحت إشراف المعلمين لزيادة أثر التعلم، وربط هذه الأنشطة بالمواد الدراسية.

ووجّه مدير عام تعليم الرياض بتحليل نتائج طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وتنفيذ برامج تعليمية وإثرائية وتنويع أساليب الدعم المقدمة لهم لمعالجة الفقد التعليمي لديهم، ورصد نتائجهم في نظام نور، وإغلاق الفترة الرابعة من فترات التقويم المستمر، وعدم تسليم نتيجة الطالب إلا بنهاية الأسبوع الـ 16.