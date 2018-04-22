بالفيديو.. ” بي إم دبليو X3 ” موديل 2018 تحصل على جائزة السلامة المرورية

متابعات(صدى):

اجتازت BMW X3 موديل 2018 ، اختبارات الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة IIHS في الولايات المتحدة .

ففي مجال المساعدة على تجنب الحوادث فالسيارة احتاجت مساعد للقياد بصورة اختيارية والذي حصل على معدل ممتاز ، وفي اختبارات الكبح الآلي تجنبت السيارة التصادم على سرعة 12 حتى 25 ميل في الساعة أما بالنسبة للمصابيح الأمامية فالحصول على باقة Executive يوفر أفضل اضاءة ممكنة ولكن الاضاءة التقليدية في السيارة حصلت على معدل مقبول فقط .

وتعتبر X3 الآن في الجيل الثالث لها وتحمل الاسم الكودي G01 ويبلغ سعرها 41 ألف دولار في نسخة sDrive30i ، بينما سعر نسختي The xDrive30i و X3 M40iيبلغ 42.650 و54.500 ألف دولار على التوالي.

يٌشار إلى أنه ستقدم شركة بي إم دبليو نسخة X3 M في وقت لاحق من العام كموديل 2019 ، وتصنع السيارة في كارولينا الجنوبية والنسخة التي تم اختبارها هنا هي xDrive30i وحصلت السيارة على معدل جيد في أغلب الاختبارات سواء كانت الاصطدام في جانب السائق أو الاصطدام الأمامي الجانبي أو الاصطدام في جانب الراكب الأمامي واختبار قوة السقف وحماية الرأس والمقاعد .