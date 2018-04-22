رئيس برشلونة يتغنى بالقائد إنييستا: أكثر أهمية من ميسي

طلال الغامدي(صدى):

اشاد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مدرب برشلونة بالقائد أندريس إنييستا، عقب مباراة إشبيلية أمس السبت؛ التي انتهت باقتنا البرسا لكأس الملك.

وقال ” بارتوميو ” إن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب على الإطلاق، لكن إنييستا الأكثر أهمية، مشددًا على أنه ظاهرة لا تتكرر.

وأضاف: ” إنييستا سجل مرحلة مهمة في تاريخ برشلونة، وأعرف أنه يفكر في عروض للانضمام إلى أندية أخرى لكن البرسا يبقى نادي حياته “.

وتابع بارتوميو: ” ينبغي على إنييستا أن يتخذ القرار الذي يحلو له، هو يتمتع بعقد مفتوح مع برشلونة لكنه إنييسا، من يتوجب عليه أن يقرر “.

وكاتن مباراة إشبيلية أمس هي المباراة الأخيرة لإنييستا في صفوف برشلونة؛ ومن المرتقب أن ينتقل إلى الدوري الصيني.