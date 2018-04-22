النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على رجل السلطة أثناء تأدية عمله

حمود العنزي(صدى):

كشفت النيابة العامة عن عقوبة الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء تأديته لعمله، أو الإضرار بمركبته أو بما يستخدمه من تجهيزات، مؤكدة أنها من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف لمن يرتكبها.

ومن الجدير بالذكر، أن وزير الداخلية اعتمد في إبريل 2014 لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي اشتملت على 20 جريمة من ضمنها الجريمة السابق ذكرها، بالإضافة إلى جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل، والقتل العمد، وجرائم الإرهاب والمخدرات وغيرها من الجرائم الأخرى.