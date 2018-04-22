شاب يذبح طفلة عقب فشله في اغتصابها داخل مسجد

القاهرة(صدى):

تجرد شاب مصري من الإيمان والرحمة، واقدم على ذبح طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، اثناء ذهابها للمسجد لحفظ القرآن الكريم، خوفاً من فضحها له عقب فشله في اغتصابها.

وتعود الواقعة عندما عثر أحد عمال مسجد بقرية برطس في محافظة الجيزة المصرية، على جثة طفلة صغيرة بها آثار ذبح ملقاه داخل حمام المسجد.

على الفور انتقلت قوة من مباحث شرطة الجيزة لمكان الواقعة وتم نقل الجثة للمشرحة، عقب إبلاغ أسرتها بالحادثة المأساوية.

وبسؤال أسرتها ، أكدوا أنها ذهبت منذ ساعات لحفظ القرآن الكريم بالمسجد المجاور لمنزلنا ، وعندما لم تعد ظننا أنها في الشارع تلعب مع رفيقاتها.

وفحصت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة المجاورة بمحيط الحادث، وتم التوصل لمرتكب الواقعة ، وتبين أنه شاب في العشرينيات من عمره ، وذو سمعة سيئة القرية وتم القبض عليه، وجاري كشف الطب الشرعي على جثة الطفلة للتأكد من التعدي عليها جنسياً قبل قتلها من عدمه.