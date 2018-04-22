حيلة بسيطة لإخفاء الهالات السوداء بـ ” أحمر الشفاه “

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل وموضه ، إن الهالات السوداء حول العين أكثر شئ يُزعج النساء لأنها تفقدها رونقها وجمالها، ما يجعلها تحاول إخفاءها بكفة الطرق، والتخلص منها.

وفي هذا الصدد كشفت الخبيرة عن حيلة بسيطة باستخدام الروج الأحمر .

الأدوات المستخدمة:

روج أحمر، فرشة، إسفنجة الفاونديشن – كريم الأساس.

الطريقة:

– ضعي الروج تحت عينك، وقومي بتوزيعه بالفرشاة أو عن طريق إصبعك.

– ضعي كريم الأساس على الوجه بأكمله، ووزعيه بالإسفنجة أو الفرشاة الخاصة.

– ضعي الكونسيلر في منطقة أسفل العين، ووزعيه بإصبعك.

– ثبتي جميع ما حدث بالبودر لمجرد التثبيت فقط.