حيلة بسيطة لإخفاء الهالات السوداء بـ ” أحمر الشفاه “
قالت خبيرة تجميل وموضه ، إن الهالات السوداء حول العين أكثر شئ يُزعج النساء لأنها تفقدها رونقها وجمالها، ما يجعلها تحاول إخفاءها بكفة الطرق، والتخلص منها.
وفي هذا الصدد كشفت الخبيرة عن حيلة بسيطة باستخدام الروج الأحمر .
الأدوات المستخدمة:
روج أحمر، فرشة، إسفنجة الفاونديشن – كريم الأساس.
الطريقة:
– ضعي الروج تحت عينك، وقومي بتوزيعه بالفرشاة أو عن طريق إصبعك.
– ضعي كريم الأساس على الوجه بأكمله، ووزعيه بالإسفنجة أو الفرشاة الخاصة.
– ضعي الكونسيلر في منطقة أسفل العين، ووزعيه بإصبعك.
– ثبتي جميع ما حدث بالبودر لمجرد التثبيت فقط.
لاتسألني لن أجيب😏😏[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا لا أؤمن بالإخفاااء..أؤمن بالمعاالجة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27261 ] نشر منذ 17 دقيقة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28802 ] نشر منذ 10 دقائق
سبحان الله
أحبها الهالات هذي
خاصه لاصار الأرهاق
مبين بعيونها😍😍😍