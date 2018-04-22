تحت شعار ” العمق علينا والسطح عليكم ” .. 100 غواص ينظفون شواطئ جدة

نايف السالم(صدى):

شهدت شواطئ محافظة جدة، اليوم الأحد، مشاركة 100 من الغواصين المتطوعين بعملية تنظيف البحر، واستخراج 1673 كجم من المخلفات والنفايات بشاطئ الواجهة البحرية في الجهة الشمالية والجنوبية بمحافظة جدة، وذلك تحت شعار ” العمق علينا والسطح عليكم ” .

حيث يصعب تحلل هذه المخلفات والنفايات المستخرجة من البحر، فتحتاج إلى مئات السنين، مما يؤثر سلبًا على البيئة البحرية والثروة السمكية والشعب المرجانية.

جاء ذلك في إطار البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة بمحافظة جدة، والذي دشنه مؤخرًا الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، بمقر المحافظة، ويستمر البرنامج لمدة 6 أشهر.

تجدر الإشارة، إلى أن البرنامج الوطني للتوعية البيئية، يستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار لمحافظة جدة، وجميع قضايا البيئة والاستدامة من خلال استراتيجيات متكاملة تضم العديد من الإدارات المختلفة بالمحافظة، ومنها: ” إدارة النفايات والتدوير ” .

فيما يهدف البرنامج، إلى المحافظة على البيئة البحرية الساحلية والبرية، والتغير المناخي، وترشيد الطاقة والمياه، والتلوث البيئي العام، واحترام النظام والمواطنة البيئية، فضلًا عن المحافظة على الممتلكات العامة بالمحافظة.