” الأراضي البيضاء ” تحذر من عدم سداد قيمة الرسم خلال الفترة النظامية

نايف السالم(صدى):

جدد نظام رسوم الأراضي البيضاء، اليوم الأحد، تحذيره لملاك الأراضي البيضاء من عدم سداد قيمة الرسم على الأراضي خلال الفترة النظامية لكل منطقة.

وأكد الحساب الرسمي للنظام على ” تويتر ” ، أن عدم سداد قيمة الرسم هلال الفترة النظامية يعرض صاحبها لمخالفة قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.

وأشار إلى أن المدة المتبقية على نهاية فترة السداد في مكة المكرمة 222 يوم حيث تنتهي في 22/2/1440هـ، بينما يتبقى 14 يوم فقط على الانتهاء في حاضرة الدمام على أن تنتهي في 20/8/1439هـ.