” الأراضي البيضاء ” تحذر من عدم سداد قيمة الرسم خلال الفترة النظامية
جدد نظام رسوم الأراضي البيضاء، اليوم الأحد، تحذيره لملاك الأراضي البيضاء من عدم سداد قيمة الرسم على الأراضي خلال الفترة النظامية لكل منطقة.
وأكد الحساب الرسمي للنظام على ” تويتر ” ، أن عدم سداد قيمة الرسم هلال الفترة النظامية يعرض صاحبها لمخالفة قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.
وأشار إلى أن المدة المتبقية على نهاية فترة السداد في مكة المكرمة 222 يوم حيث تنتهي في 22/2/1440هـ، بينما يتبقى 14 يوم فقط على الانتهاء في حاضرة الدمام على أن تنتهي في 20/8/1439هـ.
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