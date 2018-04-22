بالفيديو.. التحالف يستهدف 3 أطقم حوثية بالبيضاء والجيش يكبدهم خسائر في صعدة

سعيد العجل(صدى):

استهدف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، ثلاثة أطقم حوثية كانت في طريقها لتعزيز مليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة اليسبل بمنطقة قانية في محافظة البيضاء.

كما أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الجيش اليمني والمقاومة الشرعية كبدت مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في المقاتلين والعتاد بدعم من التحالف في محور علب والمناطق المشرفة على مدينة باقم بمحافظة صعدة.

وأضاف المركز أن قوات الشرعية أصبحت قريبة من مناطق آل صبحان وأبواب الحديد، لافتًا إلى استمرار الجيش والتحالف في العمليات ضد الحوثيين.