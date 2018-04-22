” شيفرولية ” تدشن حملة لمحاربة التشتت أثناء القيادة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت شركة شفرولية الشرق الأوسط ، بيان إعلامي أعلنت فيه عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه مجتمع القيادة ، ما دفعها لتدشين حملة توعية بعنوان “ AlertTags ” بهدف الحد من مخاطر هاشتاج “ أثناء_القيادة ” الذي يشجع قائدي السيارات على نشر مقاطع فيديو مصورة لهم أثناء قيادة السيارات.

وتقول مولي بيك، الرئيس التنفيذي للتسويق في جنرال موتورز الشرق الأوسط، أن الشركة عمدت إلى توفير كافة وسائل الأمان للمجتمع بدءًا من أنظمة السلامة بسيارات شفرولية، ووصولًا إلى مبادرات السلامة التي تهدف للحد من الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة.

وأضافت بيك ، أن حملة “AlertTags” مدعومة بكل طاقات شيفرولية المتاحة، ومن خلالها يمكن التواصل مع السائقين المتهورين لتوعيتهم بشكل مباشر بمخاطر ما يقومون به، مشيرة إلى أن هاشتاجات الحملة ستظهر لمستخدمي هاشتاج “أثناء_القيادة” في اللحظة التي يبثون فيها مقاطعهم، وذلك بهدف التأثير في قراراتهم وإثنائهم عن السلبيات التي يتبعونها.

وتسعى شفرولية الشرق الأوسط من خلال حملتها للحد من أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، والتي تشير الإحصائيات أن نحو 50% من الحوادث سببها الرئيسي تشتت انتباه السائقين نتيجة استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

وتفيد التقارير بأن قرابة 74% من السائقين يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة، سواء لإجراء مكالمات هاتفية أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي وكتابة الرسائل النصية، وكذلك تصوير مقاطع الفيديو أثناء السير.

يذكر أن إحصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من مليون شخص يفقدون حياتهم سنويًا جراء حوادث السير، فيما تعيش ملايين أخرى بإصابات مستديمة نتيجة حوادث الطرق.