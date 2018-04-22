‏‫مجمع المتوسطة العاشرة والابتدائية الثانية عشر لتحفيظ القرآن ينفذ برنامج ” حصانة “

سعيد العجل(صدى):

نفذت مجمع المتوسطة العاشرة والابتدائية الثانية عشر لتحفيظ القرآن الكريم التابع لمكتب تعليم جنوب مكة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج التوعية الفكرية ( حصانة ) وذلك يوم الثلاثاءالموافق ١٧/ ٧ / ١٤٣٩ هـ . نفذته منسقة حصانة هيفاء الغامدي في غرفه المصادر تحت إشراف مديرة مكتب تعليم جنوب مكة زكية الصبحي .

استهدف البرنامج طالبات المرحلة المتوسطة وذلك بهدف توعية منسوبات المدرسة عن التوعية الفكرية ( حصانة ) والتعريف ببرنامج التوعية الفكرية حصانة. واستعرض البرنامج الرؤية و الرسالة و بيان أهداف برنامج حصانة وتعزيز روح الولاء و الانتماء و بث الفكر الوسطي بين الطالبات ولفت انتباه الطالبات إلى أهمية الوعي الفكري ضد أي مهددات لأمن و استقرار المملكة .

هذا وقد تم عمل ركن خاص بأعمال الطالبات للتعريف بالبرنامج، كما ألقت الطالبات نشيد عن الوطن ، ومن جهتها قدمت منسقة حصانة هيفاء الغامدي كلمة تعريفية بالبرنامج للطالبات، ثم توالت فقرات اللقاء مشتملة على عرض فيديوهات تعريفية والإعلان عن المسابقة ، فيما تم تفعيل الحقيبة الوطنية ثوايت وقيم للطالبات في يومي الثلاثاء والخميس الموافق٢٣- ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.