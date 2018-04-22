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بالفيديو.. في أول ظهور لها بعد السجن.. ريهام سعيد تقتحم الأستديو على جابر القرموطي

بالفيديو.. في أول ظهور لها بعد السجن.. ريهام سعيد تقتحم الأستديو على جابر القرموطي
القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية ريهام سعيد ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب اقتحامها استديو برنامج ” مانشيت ” تقديم الإعلامي جابر القرموطي على الهواء .

وتفاجأ جابر القرموطي بدخول ريهام سعيد عليه الاستديو بدون علمه ، حيث وقف للترحيب بها ، وفور دخولها قالت ريهام ” أنا بشكرك على دعمك ومساعدتى في أزمتى الأخيرة ولذلك أرجو أن تقبل مني هذه الهدية وهى ملابس ابنها طارق التي كان يرتديها في أول زيارة لها في السجن، وعلبة شيكولاتة ” .

وأضافت ريهام ، جابر القرموطى أكثر مذيع وقف جنبى في محنتى الأخيرة، والتجربة دي كانت قاسية ومؤلمة جدًا ورأيت وعرفت مدى حب الناس لي، وأشكر كل جمهوري اللي كان واقف في ظهري .

 


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