بالفيديو.. في أول ظهور لها بعد السجن.. ريهام سعيد تقتحم الأستديو على جابر القرموطي

القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية ريهام سعيد ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب اقتحامها استديو برنامج ” مانشيت ” تقديم الإعلامي جابر القرموطي على الهواء .

وتفاجأ جابر القرموطي بدخول ريهام سعيد عليه الاستديو بدون علمه ، حيث وقف للترحيب بها ، وفور دخولها قالت ريهام ” أنا بشكرك على دعمك ومساعدتى في أزمتى الأخيرة ولذلك أرجو أن تقبل مني هذه الهدية وهى ملابس ابنها طارق التي كان يرتديها في أول زيارة لها في السجن، وعلبة شيكولاتة ” .

وأضافت ريهام ، جابر القرموطى أكثر مذيع وقف جنبى في محنتى الأخيرة، والتجربة دي كانت قاسية ومؤلمة جدًا ورأيت وعرفت مدى حب الناس لي، وأشكر كل جمهوري اللي كان واقف في ظهري .