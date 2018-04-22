أكثر من 426 ألف مراجع للمراكز الصحية في الدمام والخبر والقطيف خلال 3 أشهر

سعيد العجل(صدى):

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدمام والخبر والقطيف التابعة لصحة الشرقية خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي أكثر من (426.353 ) مراجع بمختلف التخصصات الطبية .

وأوضحت ” الصحة في الشرقية ” أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدمام أستقبلت (220104 ) مراجع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي الحالي 2018م ، فيما استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القطيف (196903) مراجع خلال نفس الفترة ، كما أستقبلت المراكز الصحية في محافظة الخبر (9346) مراجع خلال نفس الفترة وبينت صحة الشرقية أن مركز الفحص الشامل في الدمام أستقبل خلال الربع الأول من العام الحالي (20012 ) مراجع تم خدمتهم في مجالات متعددة تتمثل في 989 لفحص الوظائف ، و397 لفحص الدراسة ، و2978 لفحص ما قبل الزواج ، إضافة إلى 706 لعيادة مشورة الزواج ، و3648 لفحص العمالة الوافدة ، و2287 لفحص الرخص الطبية ، و1372 لفحص النظر ، و3798 للأشعة ، و 3837 مراجع للعيادات داخل مركز الفحص الشامل بالدمام .

من جانب آخر حذرت الصحة من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية ، وشدّدت على أهمية الإلتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية والذي يحظر على الصيدلي أن يصــرف أي دواء إلا بوصفــه طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه بمزاولــة المهنــة فــي المملكــة .

وأبانت الصحة من خلال حملة توعوية أطلقتها بهذا الخصوص عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل (غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال / إلغاء الترخيص / السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ).

الجدير بالذكر أن ” الصحة ” تُنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في كافة المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.