أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على 6 مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، 6 تنبيهات متقدمة لستة مناطق بالمملكة، هي: ” القصيم، الرياض، مكة المكرمة، عسير، الباحة، الشرقية ” ، تنذر بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية بهذه المناطق.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة الجوية بمنطقة القصيم، من الساعة 15:00 حتى الساعة 23:00 من اليوم الأحد الموافق 21/4/2018، وتبدأ الحالة على منطقة الرياض من الساعة 15:00 إلى الساعة 3:00 من غد الاثنين الموافق 23/4/2018م.

فيما أوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، ستكون من الساعة 13:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم، بينما تبدأ على منطقتي: ” عسير والباحة ” ، من الساعة 13:00 حتى الساعة 19:00 من اليوم الأحد.

أما المنطقة الشرقية، فستبدأ هذه الحالة الجوية عليها، من الساعة 21:00 من اليوم الأحد حتى الساعة 21:00 من غد الاثنين.