قطر تفضح نفسها.. مغرد من الدوحة يزعم: إطلاق نار عند بيتنا بالخزامى

فهد السالم(صدى):

في الوقت الذي تحارب فيه المملكة الإرهاب وتتصدى لصواريخ الحوثي الإيرانية وتعمل على حماية واستقرار أمن المنطقة العربية، ما تزال قناة الجزيرة القطرية وتنظيم الحمدين يواصلون مخططاتهم الإرهابية ضد المملكة والعالم العربي.

وتتربص قناة الجزيرة للمملكة بالمرصاد لإنشاء فتنة بداخلها، حيث استغلت خبر صغير لا معنى له وهو تحليق طائرة صغيرة ” درون ” في سماء حي الخزامى، وحولته إلى حدث عاجل واصفه إياه بالانقلاب ومدعية إطلاق نار كثيف بالمنطقة؛ لإثارة البلبلة والإشاعات داخل المملكة.

وأطلقت الجزيرة الإرهابية صافرات أخبارها الكاذبة، حيث قطعت البث واستضافت خبراء يناقشون إطلاق النار في حي الخرامي كما دعت، لتحقق قناة الجزيرة المثل ” يكذب الكذبة ويصدقها “، كما دشن مرتزقة قطر وسم ” إطلاق نار في حي الخزامى “.

ولكن كعادة الجزيرة وخلاياها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتمكن من استكمال مسلسلها الغير أخلاقي وتغطيتها الكاذبة ضد أخبار المملكة دون فضيحة، حيث فضحت خاصية ” تحديد الموقع ” على ” تويتر ” خلايا الجزيرة وتنظيم الحمدين.

حيث نشر مغرد بحساب وهمي يدعى ” ابو مجد العتيبي ” تغريدة مدعيًا إطلاق نار كثيف بالقرب من منزله بحي الخزامى أثناء واقعة طائرة درون الترفيهية، قائلًا ” اطلاق نار كثيف عند بيتنا بالخزامى “، في حين أنه يغرد من الدوحة.