5 صفات تفقد الرجل قيمته أمام المرأة

متابعات(صدى):

من المعروف أنه هناك العديد من الأسباب التي تجعل صورة الرجل تهتز وتتحطم في عين زوجته ، ما يقلل من قيمته أمامها .

وفي هذا الصدد كشفت خبيرة في العلاقات الزوجية عن أهم الاسباب التي تقلل من قيمة الرجل أمام زوجته .

– استغلال المرأة:

تحرُّر المرأة وخروجها للحياة العملية جعلها محطّ أطماع لضعاف النفوس من الرجال الذين يستغلون احتياج المرأة إلى الرجل في مجتمعاتنا الذكورية، فيبدأ بالتنصل من مسؤولياته ويلقي بها على كاهل الزوجة، لكنه يجهل في الوقت ذاته أنه بذلك يعجل بالقضاء على صورته كرجل أمام زوجته ليتضاءل حجمه حتى تسقط قيمته أمامها.

– الخيانة:

بعض الأزواج تترسخ لديهم فكرة إثبات رجولتهم من خلال نسج علاقات عاطفية مع أكبر عدد من النساء ويفخرون بهذا الإنجاز العظيم، هذه التصرفات بالمقابل تزعزع استقرار الحياة الزوجية ليزرع الشك والحقد والألم في نفس الشريكة لتندثر تدريجياً مشاعر الثقة والحب ويتحول الرجل إلى شريك في البيت بدلاً من زوج وشريك حياة.

– الكذب:

هو من أكثر الصفات التي تنبذها المرأة في طباع الرجل، لأن آثاره وخيمة على الحياة الزوجية، فالمرأة عندما تكتشف أن زوجها يؤلف قصصاً من نسج خياله كلما اضطر إلى الخروج من البيت لغرض ما، أو أنه لا يصدق معها في أوضاعه المادية، فإن ذلك حتما سيهز من صورته أمامها ليصبح رجلاً كاذباً في كل الأحوال حتى وإن صدق.

– العجز الجنسي:

قد يكون هذا السبب خارجاً عن إرادة الرجل، لأنه أمر يتعلق بالصحة، لكن العجز الجنسي لدى الرجل هو من أهم أسباب تحطم قيمة الرجل في عين المرأة لأن قدرة الرجل الجنسية مرتبطة ارتباطا وثيقا برجولته ومكانته في نفس شريكته.

– قلة الهيبة:

نسمع كثيراً عن الزوجات المتسلطات وإذا بحثنا في الأمر، سنجد أن سبب تسلطها شخصية الرجل الضعيفة أمامها، ممّا يفتح لها المجال لتكون في موضع القوي وتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في بيتها، حينها تغيب صورة الزوج الرجل، ليفقد هيبته أمامها وأمام أولاده ومحيطه بالكامل.