بالفيديو والصور.. اندلاع حريق ببرج ” الماس ” الشهير في دبي

أبوظبي(صدى):

شهدت مدينة دبي، بدولة الإمارات، اندلاع حريق ببرج ” الماس” الشهير، بمنطقة أبراج بحيرة الجميرا، حيث وثق مقطع فيديو تصاعد الدخان الأسود ألسنة اللهب من أعلى البرج.

ومن جانبه، صرح الناطق باسم حكومة دبي، بـ ” أن الدفاع المدني في دبي يتعامل حاليًا مع حريق بسيط وقع في برج الماس، بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، وتم إخلاء الموظفين والزوار بسلامة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث البسيط ” .

وعليه، توافدت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، فيما تم إجلاء السكان من المبنى.

جدير بالذكر، أن برج ” الماس ” ، يعتبر أحد أطول الأبراج في دبي، وهو عبارة عن ناطحة سحاب عالية من 68 طابقًا بالإمارة.