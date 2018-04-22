بالفيديو.. فتاة تختبئ من عصابة مسلحة بطريقة ذكية

لندن(صدى):

نجحت فتاة من الهروب من عصابة مسلحة تطاردها ، عقب اخبتائها من أفرادها الذين يحملون عصى بيسبول بطريقة ذكية .

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو نشرته الشرطة البريطانية بمدينة ساندويل ، وهي تقفز من أعلى سور قصير ثم استلقت بجانبه لتختبئ عن أنظار أفراد العصابة الذين كانوا يبحثون عنها ثم اختفوا بعدما لم يلاحظوا وجودها.

كانت المراهقة قد تعرضت للضرب قبل المطاردة ونقلت إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة، ونشرت اللقطات من قبل الشرطة للحصول على معلومات حول الحادث.