مستشفى قوى الأمن يحتضن المؤتمر الدولي لتحفيز التمريض الثلاثاء القادم

سعيد العجل(صدى):

يحتضن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، يوم الثلاثاء 8 شعبان 1439هـ الموافق 24 أبريل 2018م، مؤتمر التمريض العالمي لعام 2018، الذي يقام هذا العام تحت شعار (تحفيز التمريض والرعاية المركزة على المرضى-خطوات النجاح) وتنظمه إدارة التمريض بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين وقادة التمريض.

ذكر ذلك الدكتور أنس الشهيّب مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية ورئيس اللجنة المنظمة مشيدا بالدور الكبير لنادي التمريض السعودي بإدارة التمريض بالمستشفى في الاعداد والتنسيق لهذا المؤتمر، مضيفًا ان المؤتمر يكتسي أهمية بالغة كونه يُعنى بأكبر شرائح الممارسين الصحيين بالمستشفيات وتطوير مهاراتهم، كما أشار إلى أن عقد هذه اللقاء العلمييهدف إلى مشاركة الخبرات مع المختصين في مجال التمريض بالمستشفيات وعمداء كليات التمريض لتفعيل التعاون المشترك بين هذه الجهات،وتطوير الممارسة المهنية، وكذلك الإطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال، وقال أنه معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ( 15) ساعات تعليم طبي مستمر.

من جهتها أكدت مديرة إدارة التمريض ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، الأستاذة ندا مسعودي، أن اللجنة حرصت خلال مناقشتها للبرنامج العلمي إستقطاب نخبة من المختصين العالميين والمحليين الذين يمثلون قطاعات صحية وأكاديمية مختلفه لإثراء البرنامج العلمي، من أبرزهم الباحثة العالمية في مجال التمريض البروفيسورة ميشيل كليري من جامعة تسمانيا في استراليا، والدكتورة أيمان القوتلي مديرة التمريض في المركز الطبي في الجامعة الأمريكية ببيروت، ومدراء التمريض في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الأنسانية، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، إضافة إلى عدد من كليات التمريض منها كلية التمريض في جامعة الملك سعود للعلوم الطبية، وجامعة الأميرة نورة.

وبيّنت أن البرنامج العلمي يتضمن خمس جلسات تناقش عددًا من المواضيع الرئيسية الهامة كالأبحاث التمريضية والمهارات المبنية على البراهين، وكيفية تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تحسين أداء الرعاية التمريضية، وتطوير المهارات القيادية والإدارية في مجال التمريض، وغيرها من المحاور، كما سيطرح خلال هذه الجلسات (19) محاضرةأبرزها عن أهمية اشراك تجارب المرضى وخبراتهم وكسب ثقتهم ورضاهم، الأفكار والرؤى حول استفادة الطاقم التمريضي من تجارب المرضى وخبراتهم لتحسين الرعاية التمريضية، مناقشة أحدث ما توصلت اليه الأبحاث والدراسات المبنية على البراهين حول تحسين نوعية العناية التمريضية، والعديد من المواضيع الهامة الأخرى.

وأختتمت ا. مسعودي حديثها بدعوة جميع المختصين والمهتمين لحضور هذا اللقاء العلمي الذي نتوقع أن يسهم بإذن الله دعم مسيرة العمل التمريضي في المملكة ويشكل إضافة علمية كبيرة من خلال أوراق العمل المتميزة التي ستطرح خلاله.