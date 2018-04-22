بالفيديو.. أولغا القاضي تجبر عاصي الحلاني على تقبيلها

نورة الشهري(صدى):

شهدت حلقة العروض المباشرة من برنامج المواهب ” ذاو فويس ” أمس ، حالة من الذهول والفرحة بين لجنة التحكيم عقب أن اشعلت المتسابقة اللبنانية ” أولغا القاضي ” المسرح لغنائها لأول مرة باللغة العربية أغنية “ يا طيور ” بصوت قوي أبهر الحضور .

وخلال غناءها حرص النجمان أحلام وعاصي الحلاني على الوقوف والتصفيق لها فور انتهائها من الغناء، كما انتفض الحلاني من على مقعده وتوجه إلى المسرح لتقبيلها فرحًا بأدائها المبهر.

وأكدت النجمة أحلام أنها بقمة السعادة أن يكون ضمن فريقها صوت بهذه الروعة، لافتة إلى أن لبنان التي أنجبت فيروز من الطبيعي أن تنجب صوتًا مثل أولغا.

وفازت المتسابقة اللبنانية أولغا بتصويت الجمهور ضمن فريق الفنانة أحلام للتأهل للتصفيات قبل النهائية مع المتسابقين دموع تحسين وفيصل الأنصاري.